Депутат с психическим расстройством 5 лет работал в Борском округе

Он был членом комиссии по политике, налогам и тарифам.

Источник: Живем в Нижнем

Депутат с психическим заболеванием пять лет работал в Борской городской думе. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».

По данным источника, шесть лет назад мужчина победил на выборах с результатом 73% голосов. Коллеги долгое время не знали о заболевании депутата, поэтому даже сделали его членом комиссии по политике, налогам и тарифам. По словам борчан, народный избранник не проводил в своем округе никакой работы, однако приемы граждан организовывал регулярно.

В 2023 году депутат создал майнинговую ферму, незаконно подключившись к электросетям и причинив ущерб в 30 млн рублей. Преступление удалось раскрыть, но виновный избежал уголовного наказания — ему назначили принудительное лечение у психиатра в амбулаторной форме.

