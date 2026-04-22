Во Владимире создали невидимые для тепловизоров быстровозводимые укрытия

Подобное сооружение не требует источников обогрева, так как хорошо сохраняет тепло, излучающееся от находящихся в нем людей.

ВЛАДИМИР, 22 апреля. /ТАСС/. Ученые Владимирского государственного университета (ВлГУ) создали быстровозводимые бетонные сооружения на основе костры технической конопли, которые практически невидимы в тепловизорах. Конструкции подходят для размещения людей, развертывания медпунктов и обустройства складов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

«Костробетон может эффективно снизить видимость для тепловизоров, так как его теплопроводность менее 0,05 Вт на кв. м и при толщине стен 40−50 см делает объект невидимым. Он блокирует и задерживает инфракрасное излучение, что делает его устойчивым барьером, не позволяющем сенсору распознать ИК-излучение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое сооружение не требует источников обогрева, так как хорошо сохраняет тепло, излучающееся от находящихся в нем людей. Каждый человек выделяет от 80 до 120 Вт.

Технология строительства такой конструкции предполагает применение надувной формы из ПВХ или полиуретана в качестве несущего каркаса здания. На форму наносят армирующий слой (брезент или сетку), а затем — композитную смесь из магнезиально-фосфатного связующего, затворенную водой до рабочей консистенции. Через 1−2 суток при положительной температуре надувную основу удаляют, а материал набирает прочность за счет гидратации фосфатов и карбонизации.

Также покрытие может состоять из мешковины и цемента Сореля — высокопрочного материала с быстрым твердением (20−60 минут). Быстровозводимые сооружения (БВЗ) из блоков или засыпки на основе вяжущего и костры технической конопли защищают от осколков, тепловизоров и непогоды и могут размещаться на поверхности или заглублено. «Их функциональное назначение состоит в размещение людей, оказание медицинской помощи, создании складов», — пояснили в вузе.

Образец будет продемонстрирован на Всероссийской научно-практической конференции «Броня-2026», посвященной комплексной защите объектов и территорий, которая пройдет с 23 по 24 апреля в городе Коврове Владимирской области.