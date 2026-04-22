Колокольню Смоленского собора в Выездном отреставрируют за 92 миллиона рублей

В Арзамасском районе Нижегородской области планируют отреставрировать колокольню, входящую в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения «Собор Смоленский с колокольней». Начальная цена контракта составляет 92,29 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Министерство культуры РФ. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 8 мая 2026 года. Добавим, что объект находится в рабочем поселке Выездное на площади Ленина, 29-б. Подрядчику предстоит отреставрировать и приспособить колокольню 1815 года постройки для современного использования.
Судя по фото из документации, колокольня находится в неудовлетворительном состоянии. Элементы креста деформированы и частично утрачены, золочение главы повреждено, на шатре отслаивается окрасочный слой и заметна коррозия кровельного железа. На фасадах есть загрязнения, локальные разрушения обмазочного слоя, также местами отсутствуют заполнения оконных проемов.
Контракт будет действовать по 31 марта 2029 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит 60 месяцев с даты подписания акта о выполнении обязательств.