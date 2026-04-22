Пять приусадебных участков подтопило в Нижегородской области

Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется.

Затопление пяти приусадебных участков и одного низководного моста произошло на территории Нижегородской области в течение суток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всего, по состоянию на 21 апреля, на территории 15 муниципальных образований затоплено: 80 приусадебных участков, 12 низководных мостов и 8 участков автодорог.

«В результате паводка погибших и пострадавших людей нет, эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. Организован круглосуточный сбор и мониторинг информации о паводковой обстановке», — напомнили в МЧС.

Напомним, что 27 см снега выпало в Нижнем Новгороде за время аномальных апрельских снегопадов.