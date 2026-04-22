Антипонопольщики предупредили воронежских продавцов о недопустимости роста цен на мясо в сезон шашлыков

В преддверии майских праздников, традиционно открывающих сезон шашлыков, антимонопольщики предупредили воронежских ритейлеров о недопустимости роста цен на мясо. Предостережение региональное управление ФАС направило в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения. Как отмечает ведомство, анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию, идет постоянно, но в связи с сезонным фактором повышения спроса на мясо, будет мониторить цены на него более пристально.