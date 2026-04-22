Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антипонопольщики предупредили воронежских продавцов о недопустимости роста цен на мясо в сезон шашлыков

Предостережение региональное управление ФАС направило в крупнейшие торговые сети.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии майских праздников, традиционно открывающих сезон шашлыков, антимонопольщики предупредили воронежских ритейлеров о недопустимости роста цен на мясо. Предостережение региональное управление ФАС направило в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения. Как отмечает ведомство, анализ цен на продовольственные товары, в том числе на мясную продукцию, идет постоянно, но в связи с сезонным фактором повышения спроса на мясо, будет мониторить цены на него более пристально.

— Обращаем внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни. При обнаружении признаков недобросовестных действий будут приняты меры реагирования, — сообщили в ведомстве.

Также антимонопольщики рекомендуют торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных товаров транслировать его конечным потребителям.