Паводок не отступает в Нижегородской области

На территории 15 муниципальных образований Нижегородской области сохраняется сложная паводковая обстановка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По состоянию на 21 апреля 2026 года в области затоплено 80 приусадебных участков, 12 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. В зону паводка попали территории Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, а также Павловского, Володарского, Починковского и других округов.