Паводок не отступает в Нижегородской области

На территории 15 муниципальных образований Нижегородской области сохраняется сложная паводковая обстановка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По состоянию на 21 апреля 2026 года в области затоплено 80 приусадебных участков, 12 низководных мостов и 8 участков автомобильных дорог. В зону паводка попали территории Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, а также Павловского, Володарского, Починковского и других округов.
Только за последние сутки вода зашла на 5 приусадебных участков в поселке Красные Баки и затопила низководный мост между селом Дивеев Усад и деревней Василевка. Случаев освобождения территорий от воды за минувшие 24 часа не зафиксировано. Спасатели продолжают ежедневный мониторинг ситуации и координацию работы оперативных групп в муниципалитетах.
Несмотря на масштаб половодья, погибших и пострадавших нет. Эвакуация местных жителей в пункты временного размещения на данный момент не требуется. Сбор информации о состоянии водных объектов ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на изменения обстановки.
Ранее сообщалось, что один мост освободился от воды в Нижегородской области.