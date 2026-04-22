Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зима, уходи! К каким погодным катаклизмам еще готовиться нижегородцам

Причиной апрельского похолодания стала борьба двух антициклонов — скандинавского и южного.

Источник: Нижегородская правда

Погода преподнесла очередной сюрприз нижегородцам. В начале недели в регионе пошёл мокрый снег с дождём, термометры показывали −1 °C. На тротуары и дороги вновь лёг снежный покров. Что стало причиной похолодания и к каким природным катаклизмам нам стоит готовиться?

Резкое похолодание перед майскими праздниками охватило Москву, ряд регионов Центральной России и Поволжья. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил: причина похолодания кроется в борьбе двух погодных систем — скандинавского антициклона и южного циклона над Поволжьем. В результате их столкновения усилился приток холодного воздуха с севера — из района Баренцева моря пришли арктические воздушные массы. Так, природа вернула нас на три-четыре недели назад — в климатический март.

Основной удар стихии пришёлся на понедельник и вторник. Именно в эти дни выпало около 13 сантиметров осадков. Сложно пришлось автомобилистам, большинство из которых уже сменили зимнюю резину на летнюю. Неудивительно, что утром 20 апреля из-за сложных погодных условий город встал в пробках.

И это притом что в Нижнем Новгороде, как и во всей области, к непогоде готовились заранее — дорожные службы перевели на усиленный режим работы.

Ещё в ночь с воскресенья на понедельник на дороги вышла спецтехника, загруженная противогололёдными материалами.

В первую очередь обрабатывали мосты, крутые повороты, спуски и подъёмы.

Только в ночь на 20 апреля в области израсходовали 600 тонн противогололёдных материалов, работало около 300 единиц техники, было привлечено 650 дорожных рабочих. В Нижнем Новгороде в течение всего снегопада специалисты мониторили ситуацию, при необходимости дорожные службы приступали к обработке дорог, проводили прометание.

Тем не менее без аварий не обошлось. Они были зафиксированы не только в Нижнем Новгороде, но и на дорогах области. Так, на арзамасской трассе около села Криуша столкнулось сразу несколько автомобилей, а в Бутурлинском округе водитель фуры не справился с управлением и влетел в отбойник.

Зато, что касается погоды в доме, то в квартирах было тепло и комфортно.

Неслучайно коммунальщики предупреждали нас: «переводить теплоэнергетический комплекс на летний гидравлический режим преждевременно, поскольку для весеннего периода в существующих климатических условиях характерны резкие похолодания и ощутимые суточные колебания температуры». Так и случилось.

Впрочем, уже сегодня, 22 апреля, непогода отступила. Синоптики обещают солнечно и +8 °C. Дальше будет дождливо, но с плюсовыми значениями. Однако расслабляться рано.

Май‑2026 по прогнозам синоптиков обещает стать месяцем контрастов.

