В «Суриков-центре» в Красноярске начали монтаж винтовой лестницы

В Красноярске в строящемся «Суриков-центре» приступили к монтажу винтовой лестницы. Она соединит цокольный и первый этажи и станет одной из архитектурных особенностей будущего культурного пространства. В мэрии добавили, что проектом также предусмотрен «световой фонарь» — за счет стеклянных элементов в полу и крыше на втором этаже появится дополнительное естественное освещение. Центральной инсталляцией станет композиция в виде берёз, отсылающая к деревьям, посаженным художником Василием Суриковым на территории его усадьбы. [caption id= «attachment_365194» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Параллельно на объекте ведется монтаж фасадной системы, утепление и штукатурка, устройство кровли. Внутри здания рабочие прокладывают инженерные сети, выполняют электромонтажные и сантехнические работы, уже установлены лифт и окна. Как отметил заместитель главы города Александр Навродский, строительство ведется к 400-летию Красноярска: Планируется, что откроется «Суриков-центр» в начале 2028 года. Чтобы сдать объект строго по графику, к благоустройству подрядчик приступит уже этим летом, а в холодное время года будет выполнять отделочные работы. Можно сказать, они почти ювелирны. Архитекторы предусмотрели много интересных деталей в этом плане, — отметил Александр Навродский. [caption id= «attachment_365192» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Площадь двухэтажного здания составит 2,3 тысячи квадратных метров. В центре разместятся выставочные пространства, фондохранилище, лекторий, библиотека, медиазал, художественная мастерская и музейное кафе. Уже ведутся переговоры с Русским музеем, чтобы картины Василия Сурикова стали частью первой экспозиции. Ведь в 2028 году исполняется 180 лет со дня рождения великого красноярского художника, — уточнили в пресс-службе ведомства.