В Красносулинском районе выявили применение незаконного пестицида на посевах нута

В Ростовской области специалисты Россельхознадзора выявили нарушение регламента применения препарата при производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Из данных мониторинга следует, что индивидуальный предприниматель в Красносулинском районе обработал посевы нута пестицидом «Лост». Однако действующий каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию на территории России, не допускает применение этого средства на культуре.
За несоблюдение регламента ведомство объявило предпринимателю предостережение.