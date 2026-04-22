Там будет город-сад. Жители смогут проголосовать за проекты благоустройства

Каждый год жители выбирают проекты, которые реализуются в следующем году. Именно от решения самих людей зависит, какие именно территории получат современные комфортные пространства.
Отдать свой голос за объекты благоустройства на 2027 год можно до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.
Новые условия.
Благоустройство территорий проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Причём с этого года принять участие в конкурсе могут не только города, но и опорные населённые пункты. А определить список победителей могут все жители края, отдав голос за один из 80 проектов в 37 муниципалитетах региона.
Как сообщают в Министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, при помощи волонтёров или в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе».
Проекты, которые наберут наибольшее число голосов от жителей, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.
Парки и скверы.
В этом году в территориях начнут воплощать в жизнь те проекты, за которые жители голосовали в прошлом году. Сейчас люди могут выбрать проекты для реализации в 2027 году.
Так жителям Перми предложено выбрать один из восьми объектов для благоустройства. Среди них — «Театральный сад» в Ленинском районе. Здесь планируют обустроить пешеходные дорожки, установить теневые навесы, скамейки и урны, обновить детскую площадку. Также проведут озеленение: высадят деревья, кустарники и оформят новые цветники.
Ещё один объект — парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Закамске. В нём обновят покрытие дорожек, создадут удобные зоны для отдыха, установят новые скамейки, беседки, навесы и указатели. Детскую и спортивную площадки отремонтируют и дополнят оборудованием, в том числе для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, приведут в порядок газоны, высадят растения, отремонтируют инженерные сети и установят систему видеонаблюдения.
Жителям Чернушки предлагают поддержать проект благоустройства бульвара «Город Нефтяников». Здесь планируют сделать удобные пешеходные дорожки и установить элементы благоустройства. Для отдыха появятся современные скамейки, а территорию украсят многолетние кустарники.
В ЗАТО Звёздном горожане хотят поменять внешний облик сквера Семейной культуры. Проект направлен на создание комфортной городской среды, где каждый сможет найти занятие по душе, будь то прогулка по аллеям, игра на детской площадке или занятия спортом на свежем воздухе.
Осинцев приглашают поддержать работы по шестому этапу благоустройства Ярмарочной площади. Они включают в себя обустройство памп-трека.
В голосовании также участвует общественная территория в селе Юксеево Кочёвского округа. Здесь в планах обустроить игровую зону, площадку для проведения мероприятий, а также создать место для тихого отдыха.
Стань волонтёром.
Шестой год подряд добровольцы помогают миллионам людей выбрать, какими станут их парки, скверы и набережные. Стать волонтёром проекта ФКГС может любой житель Пермского края старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ в разделе «Голосование за благоустройство 2026».
Волонтёры играют ключевую роль в проведении голосования. Они будут знакомить жителей с проектами на информационных точках и в общественных пространствах, а также помогать проголосовать в упрощённом формате.