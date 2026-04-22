Дядя-опекун растратил 1,5 миллиона сиротских денег на свои нужды в Волгограде

По решению суда, квартиру пришлось продать, чтобы погасить ипотечный долг. После всех расчетов с банком на счет службы судебных приставов поступило 1,5 миллиона рублей — это остаток от продажи жилья. Эти деньги перечислили на банковский счет опекуна. Они предназначались исключительно для детей, в том числе для покупки им нового жилья. Однако, как выяснило следствие, опекун хорошо знал, для чего эти деньги, но с ноября 2022 года по апрель 2023 года потратил их на себя. Он погасил свои кредиты, оплатил товары и услуги, а также вложил средства в коммерческую фирму, которой руководил.