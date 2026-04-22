Дядя-опекун растратил 1,5 миллиона сиротских денег на свои нужды в Волгограде

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела: местный житель обвиняется в крупной растрате денег, принадлежавших осиротевшим племянникам. Мужчина, будучи их законным представителем, потратил на свои нужды 1,5 миллиона рублей, которые дети получили от продажи квартиры, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на следственный комитет региона.
В Волгограде ушла из жизни женщина, оставив двух несовершеннолетних детей. Ребята унаследовали, помимо прочего, квартиру, купленную матерью в ипотеку. Родной брат умершей женщины стал опекуном своих племянников и, по закону, их законным представителем.
По решению суда, квартиру пришлось продать, чтобы погасить ипотечный долг. После всех расчетов с банком на счет службы судебных приставов поступило 1,5 миллиона рублей — это остаток от продажи жилья. Эти деньги перечислили на банковский счет опекуна. Они предназначались исключительно для детей, в том числе для покупки им нового жилья. Однако, как выяснило следствие, опекун хорошо знал, для чего эти деньги, но с ноября 2022 года по апрель 2023 года потратил их на себя. Он погасил свои кредиты, оплатил товары и услуги, а также вложил средства в коммерческую фирму, которой руководил.
Сейчас расследование полностью закончено. Скоро уголовное дело направят в суд, где его рассмотрят по существу.