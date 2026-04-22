Пермские власти выделили 28 млн рублей на речные перевозки в регионе

В Пермском крае определили речных перевозчиков на трех водных маршрутах — это направления «Пермь — Заречный», «Старые Ляды — Куликово» и «Березники — Быстрая». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Деятельность перевозчиков будет субсидироваться из регионального бюджета, на это выделено более 28 миллионов рублей. Власти намеревались запустить в этом году еще один маршрут — «Сылва — Троица», но пока ни одна компания не подала заявки на его обслуживание. Поэтому объявлен повторный отбор перевозчика на это направление.

Навигация на реках Прикамья начнется, когда на Камском и Воткинском водохранилищах установится необходимый для этого уровень воды.

Речные пассажирские перевозки дают возможность жителям восьми муниципалитетов добраться на свои огорода и дачи. Это Пермь, Кунгур, Березники, Пермский, Краснокамский, Нытвенский, Добрянский и Чусовской муниципальные округа. Также эти маршруты востребованы у туристов. В прошлом году ими воспользовались более 73 тысяч человек.