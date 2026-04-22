От кадров до экологии. В Прикамье обсудили реализацию важных проектов

В числе самых актуальных для региона тем — подготовка новых кадров для отраслей, которые в последнее время испытывают нехватку рабочих рук, защита экологии и поддержка населения, особенно — незащищённых категорий жителей. Эти вопросы стали центральными во время заседания фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пермского края.
Воспитать и трудоустроить.
Нехватка кадров сегодня ощущается в крае во многих сферах. Чтобы решить проблему, необходимо действовать сразу по нескольким направлениям. Прикамье участвует в реализации как федеральных, так и собственных программ, нацеленных на подготовку специалистов. В числе первых — национальный проект «Кадры». По нему регион получает средства на поддержку работодателей, модернизацию центров занятости и т. д.
Программа состоит из четырёх федеральных проектов: «Управление рынком труда», «Образование для рынка труда», «Активные меры содействия занятости» и «Человек труда». В Прикамье выполняются все четыре. Они позволяют не только обучать специалистов и оказывать им помощь в трудоустройстве, но также проводить конкурсы профмастерства, формировать для региона прогноз кадровой потребности.
«По этому прогнозу за семь лет — к 2032 г. — в крае нужно будет заместить около 195 тыс. рабочих мест. Из них 186 тыс. освободятся по причине выхода специалистов на пенсию», — сообщил на заседании министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин.
«Важнейшая составляющая нацпроекта “Кадры” — профориентационная работа, — добавила и. о. замминистра образования и науки Пермского края Лариса Калинчикова. — В крае 100% учеников 6−11 классов охвачены такими мероприятиями. В школах еженедельно проводят внеурочные занятия. Образовательные учреждения активно используют платформу “Билет в будущее”. По ситуации на 1 сентября 2025 г. в крае функционируют 400 профильных классов».
Также реализуется проект «Моя карьера с Единой Россией».
«Благодаря ему трудоустроили 10 188 жителей края, провели 8283 мероприятий. Общее количество участников превысило 110 тыс. чел. Проект показывает свою состоятельность», — отмечает депутат Ольга Суднева.
Поддержка по адресу.
В этом году истекает срок действия двух региональных законов, по которым оказывают помощь по оплате коммунальных услуг. Народные избранники считают, что их следует продлить.
«В крае действует региональный стандарт предельной платы за ЖКУ. В совокупном доходе семьи они не должны превышать 22%. Но для отдельных категорий жителей устанавливается планка в 18%. В их числе проживающие одни и неработающие пенсионеры по старости, вышедшие на заслуженный отдых шахтёры, одинокие родители, воспитывающие детей. Мы предложили продлить законы ещё на три года», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Пермского края Юрий Борисовец.
Инициативу депутатов поддержали во время пленарного заседания ЗС.
Зелёный край.
Пермский край — промышленный регион. Необходимо заботиться не только о развитии предприятий и создании новых рабочих мест, но и об охране окружающей среды. Всё это тезисы федерального проекта партии «Единая Россия» «Зелёная экономика», который воплощается в Прикамье.
«Он был начат в 2022 г. Это проект о рациональном отношении к тем ресурсам, которые потребляются предприятиями и каждым из нас. Он включает просветительские мероприятия, а также активности, к примеру, — субботники. Также в рамках проекта разрабатывается чат-бот: жители смогут устанавливать его на телефоны для общения с органами власти на тему обустройства контейнерных площадок», — рассказал депутат Олег Калинский, координирующий проект.