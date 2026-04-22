Алексей Беспрозванных рассказал о поддержке людей с инвалидностью в Калининградской области

На совещании также обсудили тему повышения доступности образования для детей с расстройством аутистического спектра. В 2023—2025 годах открылось семь отдельных классов для ребят с РАС в школах Калининграда, Гурьевского и Гусевского районов. В апреле 2026 года в школе-интернате № 1 начал деятельность Ресурсный центр профориентации и профессиональной подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц с инвалидностью.