В майские праздники электрички в Калининградской области перейдут на расписание выходного дня

Изменения будут действовать с 1 по 3 и с 9 по 11 число.

Источник: Клопс.ru

В период майских праздников пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по графику выходного и праздничного дня. Об этом сообщает отдел корпоративных коммуникаций КЖД.

Изменения коснутся дат с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая:

На Светлогорском и Зеленоградском направлениях ежедневно запланировано по 97 поездов, на Балтийском — 9. На Багратионовском направлении в праздничные дни будет ходить рельсовый автобус: отправление с Южного вокзала в 8:25, обратно — в 18:35. На Мамоновском направлении назначен поезд с отправлением из Калининграда в 10:25 и обратным рейсом из Мамоново в 16:20. В сторону Черняховска также будет курсировать рельсовый автобус: он отправляется с Южного вокзала в 8:15, обратно — в 13:05. Кроме того, с 1 мая вводятся поезда Калининград — Железнодорожный и Калининград — Краснолесье с остановкой в Черняховске. На Неманском направлении движение организуют по отдельному графику. Поезда из Калининграда отправятся 3 и 11 мая в 18:21. При этом 1, 2, 9 и 10 мая рейсы по маршруту Калининград — Неман отменяются. Обратные рейсы из Немана запланированы на 1 и 9 мая в 5:58, а также на 3 и 11 мая в 17:32.

