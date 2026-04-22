Суд пересмотрит спор о 579 млн за землю комбайнового завода в Красноярске

Благодаря представлению прокуратуры Красноярского края кассационный суд отправил на новое рассмотрение дело о взыскании 579 миллионов рублей с группы компаний «Новоостровский». Речь идёт о рыночной стоимости земельных участков, которые незаконно ушли из федеральной собственности на территории бывшего Красноярского завода комбайнов.
В 2013 году муниципалитет передал в частные руки участок площадью 658 тысяч квадратных метров. Позже там начали строить жилой комплекс «Новоостровский», рассчитанный на 30 тысяч жителей. Однако выяснилось, что в проекте не заложены ни детские сады, ни школы — хотя по нормативам требовалось как минимум пять садиков по 300 мест и три школы на 1100 мест каждую.
Прокуратура выяснила, что земля выбыла из госсобственности без законных оснований, а проект застройки постоянно меняли в сторону сокращения социальных объектов. Надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд края с иском о взыскании рыночной стоимости участков. Суд первой инстанции поддержал прокуратуру, но вышестоящий отменил решение из-за истечения срока исковой давности.
Прокуратура с этим не согласилась и пошла в кассацию, заявив, что срок нужно отсчитывать не с момента приватизации, а с того дня, когда ведомство узнало о нарушении прав будущих жителей, оставшихся без детсадов и школ. Также надзорный орган указал на недобросовестность ответчика, который скрывал реальные планы застройки. Кассационный суд встал на сторону прокуратуры и направил дело на новое рассмотрение в апелляцию.
Отмечается, что строительство жилья не приостанавливалось. Прокуратура не требовала сноса или заморозки объектов из-за действующих договоров долевого участия. Права дольщиков защищены эскроу-счетами, их деньги в безопасности. Ситуация остаётся на личном контроле прокурора края.
