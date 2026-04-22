В Соцфонде пояснили, кто получит выплаты раньше срока в Ростовской области. Из-за предстоящих майских выходных некоторые получатели пенсий в России и Ростовской области, в частности, получат выплаты досрочно. Эта мера распространяется исключительно на тех граждан, которые получают средства через банковские учреждения. Для пенсионеров, обслуживаемых почтовыми службами, порядок и сроки выплат останутся без изменений.
Клиенты банков, у которых дата зачисления пенсии обычно выпадает на период с 1 по 4 число, увидят выплату на своих счетах уже до 30 апреля.
Досрочный формат касается всех типов пенсионного обеспечения: страховых, социальных, накопительных начислений, а также выплат по возрасту и инвалидности.
Для получения средств не требуется подавать дополнительные заявления — перевод произойдёт в автоматическом режиме. Если пенсионер получает несколько видов поддержки от Социального фонда, все они будут зачислены одновременно. С 5 мая банковские переводы пенсий возобновятся согласно стандартному расписанию.
Граждане, которым выплаты доставляет «Почта России», получат средства в соответствии с привычным графиком.
Доставка пенсий на дом почтальонами, а также выдача в кассах отделений начнётся ориентировочно 2−3 мая и продлится до 25 мая.
Для уточнения актуального графика работы конкретного почтового отделения рекомендуется воспользоваться официальным сайтом или мобильным приложением «Почты России».