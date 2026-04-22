Артефакт с Чернобыльской АЭС показали воронежским студентам

«В эти дни мы отдаем дань памяти героям-ликвидаторам. Дозиметристы, дезактиваторщики, водители, множество специалистов, профессионалов, с честью выполнили свой долг. Многие из них отмечены госнаградами. Важно не только помнить их подвиги, но и понимать, какая колоссальная работа была проделана атомщиками за эти 40 лет, какие уроки были извлечены. Авария на Чернобыльской АЭС стала отправной точкой активного развития технологий безопасности в атомной отрасли. Новые энергоблоки Нововоронежской АЭС поколения “3+” обладают уникальными системами безопасности. Сегодня повторение подобной ситуации просто невозможно», — поделился нововоронежец Николай Сачков.