Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский край занял второе место по обороту наличных в Сибири

Красноярский край занял второе место в Сибири по объему наличных денег в обороте среди населения по итогам 2025 года. Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ежегодный отчет Центробанка РФ, первое место досталось Новосибирской области, а тройку замкнула Иркутская область.

Всего за прошлый год в Сибирском федеральном округе сумма поступивших наличных составила более 5,3 триллиона рублей, что на 7,24% меньше, чем в 2024 году. Выдача наличности также сократилась — с 5,62 до 5,34 триллиона рублей.

В 2025 году в Красноярском крае поступило 852,2 миллиарда рублей наличными (-7,28% к прошлому году), а получили жители региона 917,3 миллиарда (-3,87%). В ЦБ отметили, что в 2024 году население чаще предпочитало хранить сбережения в наличной форме.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.