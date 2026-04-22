Красноярский край занял второе место по обороту наличных в Сибири

Красноярский край занял второе место в Сибири по объему наличных денег в обороте среди населения по итогам 2025 года. Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ежегодный отчет Центробанка РФ, первое место досталось Новосибирской области, а тройку замкнула Иркутская область.
Всего за прошлый год в Сибирском федеральном округе сумма поступивших наличных составила более 5,3 триллиона рублей, что на 7,24% меньше, чем в 2024 году. Выдача наличности также сократилась — с 5,62 до 5,34 триллиона рублей.
В 2025 году в Красноярском крае поступило 852,2 миллиарда рублей наличными (-7,28% к прошлому году), а получили жители региона 917,3 миллиарда (-3,87%). В ЦБ отметили, что в 2024 году население чаще предпочитало хранить сбережения в наличной форме.
