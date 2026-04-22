Романтика у рододендрона: в Приморье засняли идущую на свидание леопардессу

Весна располагает к романтике, и прекрасное, как известно, тянется к прекрасному. Атмосферный кадр с хищницей на фоне нежных цветов получился неотразимым. Сотрудники отдела науки нацпарка пояснили, что размножение леопардов возможно круглый год. Обычно встреча пятнистой пары длится всего несколько дней, а после короткого романа влюбленные быстро теряют интерес друг к другу. Впрочем, это не мешает специалистам с помощью профессионально расставленных фотоловушек получать уникальные снимки дикой природы — информативные и эстетичные одновременно. Так что дарить женщинам цветы без повода — хорошая привычка, и даже дикая леопардесса об этом знает.