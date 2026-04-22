Пермское УФАС запретило поднимать цены на мясо в майские праздники

Пермские антимонопольщики предупредили ритейлеров о недопустимости повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриц и прочие продукты, спрос на которые растет в майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФАС.
Свои предупреждения антимонопольная служба разослала наиболее крупным торговым сетям, оперирующим в Прикамье. Также чиновники рекомендовали в случае снижения стоимости мяса поставщиками также уменьшать его цену в розничной торговле.
Пермское УФАС контролирует цены на продовольственном рынке региона и ведет постоянный анализ цен на продукты. Недобросовестные продавцы понесут предусмотренную законом ответственность.