В Красноярске робот «Валли» обследует сложные участки теплосетей

Специальное оборудование, которое красноярцы прозвали «Валли» из-за схожести с героем мультфильма, вновь привезут в краевую столицу. Об этом сообщает пресс-служба СГК. Роботу предстоит провести диагностику теплосетей.
Такая диагностика нужна для более точной проверки инфраструктуры в дополнение к основному методу — гидравлическим испытаниям.
Проверка трубопроводов, как всегда, пройдет в четыре этапа — в соответствии с территориями теплоснабжения трех городских ТЭЦ и котельной РТК. Первый этап обычно проводится в мае и длится примерно десять дней. На это время в квартирах жителей приостанавливается подача горячей воды.
В 2026 году таким способом охватят более 2 110 километров трубопроводов. А роботизированная техника обследует порядка десяти километров трубопроводов.
— На обследование роботами требуется гораздо больше времени, чем на традиционную гидравлику, поэтому мы проверяем прежде всего сложные участки, — рассказывает директор Красноярской теплосети Сергей Иванов.
С помощью «Валли» обнаружат зоны, где стенка трубы уже истончилась, но при этом выдержала нагрузку и не проявила себя при гидравлических испытаниях. После устранения проблем система теплоснабжения будет работать стабильнее.