Минтранс рассказал о новациях в правилах проезда по Крымскому мосту

«На переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Однако есть и нововведения: гибридным авто и электромобилям проезд запрещен», — говорится в сообщении министерства в «Максе».
Владельцам таких транспортных средств нужно будет пользоваться альтернативным маршрутом — трассой Р-280 «Новороссия».
В министерстве рассказали также об особенностях провоза электросамокатов и устройств с аккумулятором: их разрешается транспортировать в количестве до двух штук, размер батарей при этом должен быть до 515×225 х 225 миллиметров.
Для того, чтобы сократить время прохождения досмотра, ведомство посоветовало избегать большого количества мелкого багажа и не оставлять в авто разбросанные вещи.