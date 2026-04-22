Минтранс рассказал о новациях в правилах проезда по Крымскому мосту

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Минтранс рассказал о правилах проезда по Крымскому мосту в 2026 году.

Источник: © РИА Новости

«На переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан. Однако есть и нововведения: гибридным авто и электромобилям проезд запрещен», — говорится в сообщении министерства в «Максе».

Владельцам таких транспортных средств нужно будет пользоваться альтернативным маршрутом — трассой Р-280 «Новороссия».

В министерстве рассказали также об особенностях провоза электросамокатов и устройств с аккумулятором: их разрешается транспортировать в количестве до двух штук, размер батарей при этом должен быть до 515×225 х 225 миллиметров.

Для того, чтобы сократить время прохождения досмотра, ведомство посоветовало избегать большого количества мелкого багажа и не оставлять в авто разбросанные вещи.

