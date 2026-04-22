«Приходит ночью, разоряет ульи». Медведь неделю приходит на одну и ту же пасеку в Шумилинском районе

Источник: Комсомольская правда

Под Шумилино медведь приходит на одну и ту же пасеку, разоряя ульи. Подробности сообщили в эфире телеканала СТВ.

Хищник на протяжении недели ночью приходит в деревню Стариновичи Шумилинского района, где находится пасека пчеловода Василия Винокурова.

— Семью эту разворотил буквально за 30 минут. Видите, пчелки, которые остались и кучечкой собрались, они не знают, что им делать. Скорее всего, они пропадут, — рассказывает пчеловод.

Ульи разбиты в щепки, а вощина и рамки валяются на траве. И сейчас на пасеке из 30 пчелиных семей пчеловод не досчитался девяти. Винокуров говорит, что часть ульев можно отремонтировать. Однако нужно купить пчелиную семью:

— Это все затраты. И физические затраты, трудовые затраты, финансовые затраты. Это большие вложения.

В деревню Шумилинского района целую неделю приходит медведь. Фото: ctv.by.

