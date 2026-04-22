Поверенная не отдала наследнику 3 млн рублей от продажи дома

В Калининградской области решением суда деньги от продажи жилого дома и земельного участка включили в.

наследственную массу. Однако калининградка, выступавшая поверенной, не передала законную часть наследнику, а распорядилась средствами по своему усмотрению — положила их на счёт. Наследник обратился в суд, который взыскал в его пользу почти 3 миллиона рублей.

Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов Центрального района Калининграда. Выяснилось, что у должницы в собственности восемь помещений (от 18 до 86 кв. м), три здания (от 213 до 243 кв. м) и земельный участок в шесть соток. В отношении недвижимости вынесли запрет регистрационных действий, а самой женщине запретили выезжать за границу.

Чтобы снять ограничения, гражданка перечислила на депозитный счёт отделения всю сумму долга и дополнительно исполнительский сбор — 200 тысяч рублей. Деньги направят взыскателю и в консолидированный бюджет.

