Свободная зона и спасение Фридрихсбургских ворот: о чем писали газеты 35 лет назад

Обычно советские газеты писали в эти дни о подготовке к празднованию 1 Мая. В конце апреля 1991 года они тоже не обошли вниманием эту вечную тему. «Нынешний Первомай калининградцы отметят без традиционной демонстрации трудящихся, — сообщалось в никем не подписанной передовице “Маяка”. — Правильное это решение, принятое городскими властями, наверняка найдет у большинства трудящихся понимание. И многие вздохнут с облегчением. Ибо это добровольно-принудительное мероприятие, особенно в последние годы, превращалось в лукавый фарс. Знали, что демонстрировать нечего, но шли на демонстрацию, чтобы не иметь неприятностей от администрации. Кричали “ура” в ответ на лозунги с трибуны и тут же смеялись над этими лозунгами. Так что лучше уж не лукавить. А закордонные народы, “борющиеся за свою свободу и независимость”, которым мы обычно демонстрировали нашу солидарность, будем надеяться, на нас не обидятся. При всем сочувствии к их героической борьбе, у нас самих сегодня забот в борьбе за выживание — выше головы…».