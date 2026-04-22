В Красноярске состоится юбилейный форум «Антитеррор»

В этом году мероприятие станет 20-м по счету.

Источник: Krasnoyarskmedia

С 20 по 22 мая в Красноярске состоится ежегодный Всероссийский специализированный форум «Современные системы безопасности — Антитеррор». В этом году мероприятие станет 20-м по счету и по традиции пройдет в МВДЦ «Сибирь».

Ключевой темой станет противодействие идеологии терроризма и этот вопрос будет обсуждаться в форматах семинаров, пленарных заседаний и круглых столов. Также для посетителей будут работать площадки, обучающие технике пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, оказания первой медпомощи и т.д. Особое внимание будет уделено поддержке участников СВО и патриотическому воспитанию молодежи.

Отметим, организаторами мероприятия выступают Национальный антитеррористический комитет, Федеральное агентство по делам молодёжи, Правительство Красноярского края и антитеррористическая комиссия Красноярского края.

Вход свободный.

Ознакомиться с программой форума можно здесь.