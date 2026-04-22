Нижегородцы отправили 20 тонн гумпомощи в пострадавший от наводнения Дагестан

Из Нижегородской области в Дагестан, пострадавший от сильного наводнения, отправили 20 тонн гуманитарного груза. В масштабной акции объединились волонтеры, предприниматели, сотрудники государственных структур и просто неравнодушные жители, передает пресс-служба правительства региона. Главным организатором сбора выступила региональная общественная организация «Дагестанское землячество».
— На наш призыв откликнулись жители со всей Нижегородской области, и общими усилиями удалось собрать как финансовые средства для оказания помощи, так и необходимые вещи, — отметил председатель региональной общественной организации «Дагестанское землячество» Абдула Ибрагимов. — В Год единства народов такие поступки становятся ярким примером того, как важно поддерживать друг друга и быть вместе в сложные моменты.
В состав груза вошли предметы первой необходимости: питьевая вода, бытовые принадлежности, продукты питания с длительным сроком хранения, одежда, обувь, посуда и постельные принадлежности. Часть вещей собрали «Волонтеры Победы» совместно с местными жителями и АНО «Общественное самоуправление».
Значительный вклад внесло и управление Росреестра по Нижегородской области: по инициативе замруководителя Максима Пайкова закупили пять тонн питьевой воды. Еще тонну моющих средств передала дзержинская производственная компания, а команда АНО «Милосердие» собрала продукты с длительным сроком хранения.
Сбор помощи для Дагестана продолжается. В списке необходимого находятся продукты, средства гигиены (зубные щетки, стиральный порошок и аналогичные товары), медикаменты, новая одежда и обувь, хозяйственные принадлежности, посуда, детские игрушки и многое другое. Полный список необходимого опубликован в открытом доступе.
Если вы хотите присоединиться к сбору помощи, в Нижнем Новгороде продолжают работать два пункта приема: на Должанской, 1 (с 10:00 до 18:00 ежедневно) и на Панина, 19. Подробности уточняйте по телефону 8 (910) 790−81−10.