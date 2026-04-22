В ЕАО сосед занял участок бойца СВО и лишился имущества

Полиция вмешалась после жалобы на самовольное использование придомовой территории.

В Смидовичском районе ЕАО в полицию обратился председатель местного Собрания депутатов. Он сообщил, что к нему поступила жалоба от законного представителя военнослужащего, который проходит службу в зоне СВО, сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Женщина действует по нотариальной доверенности и присматривает за земельным участком военнослужащего. Однако сосед по домовладению разместил на придомовой территории имущество и ограничил доступ к участку.

На место выехали участковый уполномоченный полиции Надежда Петрова и старший инспектор по делам несовершеннолетних Елена Гаврилович. Они изучили документы и подтвердили право женщины контролировать сохранность имущества на участке.

Соседу разъяснили обязанности и предупредили об ответственности за самоуправство. После этого он освободил территорию и забрал свои вещи.

Законному представителю обеспечили возможность привести участок в порядок и продолжить его содержание.