Яхтсмены из Пионерского завоевали шесть медалей всероссийских соревнований

«Весенние старты» провели в Геленджике.

Яхтсмены из Пионерского завоевали шесть медалей всероссийских соревнований по парусному спорту в Геленджике. Как рассказали в пресс-службе областного минспорта, турнир собрал более 500 ребят из России и Белоруссии и наши спортсмены оказались в числе лучших.

Так, в классе «Лазер 4.7» в категории юноши до 16 лет серебро взял Дмитрий Неговоров, уступивший Ярославу Пурвину из Санкт-Петербурга.

В классе «Оптимист» первое место среди девушек заняла 12-летняя София Крутихина.

У юношей Макар Корналевский завоевал бронзовую медаль.

В младшей возрастной группе бронзу взяли Василиса Кирченко и Марк Крутихин, на счету последнего также серебро в категории «Юные надежды».