114 тонн птичьего мяса экспортировали из Ростовской области в Таджикистан

С 13 по 17 апреля 2026 года в Ростовской области на экспорт в Таджикистан оформили 114 тонн мяса птицы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, она соответствует требованиям страны-импортера, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений ветеринарных требований не выявили. Разрешение на вывоз продукции выдали в системе «Аргус».
