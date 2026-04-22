Память героев спецоперации увековечили в школе Переяславки

Проект «Парта Героя» продолжается в Хабаровском крае. Новые памятные объекты открыли в школе № 1 рабочего посёлка Переяславка. Там открыли две парты и мемориальный стенд в память об участниках специальной военной операции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В школе почтили память погибших при исполнении воинского долга выпускниках. «Парты Героя» и стенд установлены в честь девяти выпускников школы.
Мемориальные парты увековечили память о Владиславе Ванакове и Романе Дунисове.
Владислав Ванаков служил в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Погиб 3 февраля 2024 года при освобождении села Новомихайловка в ДНР. Удостоен медали «За боевые отличия», Георгиевского креста IV степени, ордена Мужества (посмертно).
Мобилизованный Роман Дунисов воевал в составе штурмового отделения мотострелкового батальона. Погиб 15 мая 2024 года при выполнении боевого задания в окрестностях посёлка Сладкое.
Образовательный проект «Парта Героя» партии «Единая Россия» реализуют с 2020 года.