«Байкал Сервис» включен в реестр экспедиторов платформы «ГосЛог»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Транспортной компании назначен цифровой профиль (GL-B044−00112−00/00002396) в реестре уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности (ТЭД)национальной платформы «ГосЛог».
По словам директора по цифровой трансформации бизнеса ООО «Байкал-Сервис ТК» Сергея Майдебуры, создание реестра экспедиторов на платформе «ГосЛог» — закономерный шаг в сторону цифровизации и повышения прозрачности отрасли.
— В 2026 году запущены первые сервисы национальной цифровой транспортно- логистической платформы «ГосЛог». Их запуск происходит поэтапно: с 1 марта уже начал работать обязательный реестр для экспедиторов, а с 1 марта 2027 года — для компаний, оказывающих транспортные услуги, — отметил он. — В марте «Байкал Сервис» подал основные сведения для регистрации в реестре уведомлений о ТЭД. В настоящее время компании назначен цифровой профиль — верифицированная электронная «карточка» перевозчика, где указаны ее реквизиты и вся необходимая для клиентов и партнеров информация.
С 1 сентября 2026 года для участников отрасли стартует следующий этап — все участники коммерческих грузоперевозок должны будут перейти на электронные перевозочные документы (ЭПД).
— Наша компания готовится к нововведениям и в рамках перехода на ЭПД реализует пилотный проект по интеграции информационной системы электронных перевозочных документов с несколькими крупными перевозчиками, которые готовы к работе с ЭПД при перевозках по междугородним направлениям, — добавил Сергей Майдебура. — К маю 2026 года мы планируем масштабировать этот проект на партнеров, работающих на первой и последней миле.
Отметим, что на текущий момент нововведения касаются только ЭТрН, поскольку форма электронной экспедиторской расписки еще не определена регулятором.
