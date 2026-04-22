Спикер Думы Нижнего Евгений Чинцов встретился с Владимиром Путиным

Председатель Гордумы Нижнего Новгорода, Евгений Чинцов, принял участие в диалоге Президента РФ Владимира Путина с представителями органов местного самоуправления. Это событие, посвященное Дню местного самоуправления, прошло 21 апреля 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России».
Чинцов, выступавший от имени Нижнего Новгорода как участник форума и лауреат премии «Служение», выразил Владимиру Путину признательность за внимание к ветеранам СВО.
Евгений Чинцов сообщил, что для защитников России и на фронте, и в мирной жизни остаются неизменными главные ценности: ответственность, взаимовыручка и любовь к Родине. В боевых условиях важно чувство надежного плеча рядом, бойцы к этому привыкли. И именно поэтому, по словам спикера, государство и общество должны стать для них этим плечом при возвращении в мирную жизнь.
«И Вам спасибо за Вашу работу. Нижний Новгород и как город, и как субъект развивается очень хорошо, мощный субъект, одна из опорных баз России. Так что передавайте самые наилучшие пожелания и слова благодарности всем Вашим коллегам — депутатам городской думы», — сказал Владимир Путин.
Президент РФ поддержал предложение Чинцова о более активном применении государственного и муниципального социального заказа для поддержки ветеранов СВО и их семей.
«Это самый честный и эффективный способ, так как бюджетные средства направляются именно туда, где человек получает нужную ему услугу. Такая практика будет работать на выполнение поставленной Вами задачи по бесшовной интеграции участников СВО в мирную жизнь, чтобы каждый боец, возвращаясь домой, чувствовал: он нужен своей стране, он востребован, и государство рядом», — подчеркнул спикер городской Думы.
В качестве примера Евгений Чинцов привел опыт Нижнего Новгорода в сфере дополнительного образования, где благодаря социальному заказу число общеразвивающих программ, адаптированных для детей с ОВЗ, увеличилось на 79 позиций.
