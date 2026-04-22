Солнечная активность растет: каких бурь ждать на этой неделе

На текущей неделе ожидается рост солнечной активности — об этом предупредил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. Последние две недели наблюдался один из самых глубоких спадов активности за последние годы, но теперь ситуация меняется.
По словам ученого, это признак приближения к минимуму 11-летнего цикла: активность фрагментируется и распадается на отдельные всплески, между которыми наступают периоды спокойствия. На этой неделе вспышечная активность вырастет до среднего уровня, хотя для крупных вспышек энергии пока недостаточно. При этом в 2026 году специалисты ждут от 5 до 10 вспышек высшего класса, — пишет ТАСС.
Для волгоградцев, особенно метеозависимых людей, это может означать ухудшение самочувствия в дни геомагнитных возмущений.
К слову, 18 апреля 2026 года на Земле началась магнитная буря минимального уровня G1 по пятибалльной шкале. Острая фаза продлилась два дня и затронула выходные.
Исследователи отмечают: текущий год исключительно богат на геомагнитные возмущения и идет по второму графику в этом столетии.
Жителям Волгоградской области, чувствительным к магнитным бурям, стоит следить за прогнозами и по возможности беречь себя в дни повышенной солнечной активности.
