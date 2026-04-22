Против чего собирают подписи волгоградские зоозащитники?

Зоозащитники в очередной раз собирают подписи против нового закона, согласно которому собака или кошка, укусившая или оцарапавшая человека, подлежит эвтаназии. Активистов волнует то, что региональный закон «позволяет признать бездомную собаку или кошку агрессивной или больной без анализов, осмотров, без фиксации нападения». Возмущает зоозащитников и то, что животных перед кремацией не усыпляют, а вводят им препарат, который обездвиживает. Но при этом животное остаётся в сознании и чувствует боль.