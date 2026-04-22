Волгоградские пловцы с триумфом выступили на финале Кубка России

Во второй день отличился 17‑летний Михаил Щербаков. Он победил на дистанции 200 м комплексным плаванием с результатом 1:57.12 и установил новый юношеский рекорд России, улучшив собственное прежнее достижение на 0,13 секунды. Благодаря этому успеху пловец выполнил норматив для участия в чемпионате Европы. В тот же день Иван Моргун стал бронзовым призёром на дистанции 1500 м вольным стилем с результатом 15:12.69.