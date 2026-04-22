Красноярцы смогут купить сим-карту на ресейл-платформе

На платформе «Авито» появился раздел, где можно приобрести сим-карту. Продавцами выступают официальные магазины крупных российских операторов связи.
Пользователь может сам выбрать номер и регион подключения, а затем забрать сим-карту из ближайшего пункта самовывоза. После этого ее нужно зарегистрировать на Госуслугах — посещать салон связи необязательно.
Операторы «большой четверки» начали дистанционно продавать сим-карты на маркетплейсах еще в 2020 году. На ресейл-платформах первой такой формат в 2025 году протестировала МТС.
«Около 35% покупок сим-карт, не важно очно или онлайн, обусловлены обновлением смартфона. Зачастую за этим россияне идут на ресейл-платформу, поэтому интеграция в них продажи сим-карт — логичный шаг. Таким образом путь пользователя от покупки смартфона до его подключения значительно сокращается», — прокомментировали в МТС.
Добавим, смартфоны на вторичном рынке, согласно данным Авито, стабильно популярны. Если в четвертом квартале 2025 года на ресейл-сегмент приходилось 69% продаж, то в первом квартале 2026 года — уже 71%.
