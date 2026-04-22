Красноярские спасатели больше километра несли женщину с переломом позвоночника

Накануне поздно вечером в одном из частных домов на станции Кача произошел несчастный случай. Как сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель», 42-летняя женщина вышла на крыльцо, поскользнулась и упала. Травма оказалась серьезной — перелом позвоночника. На место вызвали бригаду скорой помощи. Однако медики не смогли подъехать к дому пострадавшей из-за большого количества снега. Чтобы транспортировать женщину, потребовалась помощь сотрудников Красноярского поисково-спасательного отряда. Больше километра по заснеженной местности они несли на носилках травмированную женщину, после чего передали ее бригаде скорой помощи.