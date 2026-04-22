Тайны волгоградских памятников Ленину

Город, переживший одно из самых кровопролитных сражений в истории человечества и трижды сменивший имя — с Царицына на Сталинград, а затем и на Волгоград, хранит память о советской эпохе не только в музеях. Самый, пожалуй, заметный её артефакт — это памятники Владимиру Ильичу Ленину.
В отличие от большинства российских городов, где вождь мирового пролетариата привычно указывает путь вдаль со стандартных пьедесталов, Волгоград побил все рекорды гигантомании — у входа в ВДСК возвышается 57-метровый исполин. Одновременно город стал эпицентром ожесточенных споров о том, имеет ли право Ильич стоять на месте взорванных храмов. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
«Броневик» в центре споров: кто требует убрать памятник.
Главный «парковый» Ленин города расположен на площади его же имени. Этот монумент, возведенный в 1960 году скульптором Евгением Вучетичем, знаком каждому, кто гулял у стен легендарного Дома Павлова. Высота бронзовой фигуры составляет 9 метров, а вместе с гранитным постаментом — почти 19 метров. Но главная фишка этой скульптуры — её постамент.
Как выяснилось в ходе недавней реставрации, пьедестал выполнен в форме башни броневика. Это прямая отсылка к историческому моменту: 3 апреля 1917 года Ленин выступал с броневика у Финляндского вокзала в Петрограде.
Споры о том, чтобы убрать памятник, идут долгие годы. Мнения горожан разделились. Многие говорят о том, что его нужно стереть с лица города, но еще большее число горожан считают, что делать этого нельзя, это не только история нашей страны, это мировая история.
Споры спорами, а городским властям часто приходится думать не столько о политике, сколько о сохранности. За 65 лет, что стоял Ильич на площади своего имени, он ни разу капитально не реставрировался. Поэтому в прошлом году городские власти этим озаботились. На ремонт из бюджета было выделено более 12,5 млн рублей. За эти деньги специалисты очистили бронзу от окиси, а гранитные плиты, потрескавшиеся от времени и влаги, демонтировали, промаркировали и поставили на место, чтобы сохранить исторический облик.
Противостояние: Ильич или Святитель?
Несмотря на гигантские размеры и статус культурного наследия, волгоградские памятники Ленину регулярно становятся яблоком раздора. И если вождь мирового пролетариата на входе в ВДСК имеет «охранную грамоту» от Гиннеса, да, к слову сказать, и находится так далеко на окраине города, что его и волгоградцы-то не все видели, то вокруг памятника на площади Ленина периодически разворачиваются очень острые дискуссии.
В 2023 году группа активистов выступила с инициативой демонтировать памятник и вернуть площади историческое название. Идея была не просто переименовать остановку, а возродить духовный смысл этого места. Дело в том, что до революции здесь находился Никольский собор — величественный храм, который не уступал по размерам сохранившемуся Казанскому собору. В 1930-е годы его взорвали. И местные активисты вполне резонно предлагали установить вместо Ленина фонтанную группу, наподобие краснодарской, только со Святым Николаем вместо Святой Екатерины.
Более радикальные горожане даже предлагали «перековать мечи на орала» в прямом смысле: сдать бронзового Ленина на переплавку, а вырученные деньги раздать пенсионерам. «Чтобы Ильич их с того света накормил», — иронизировали авторы писем в мэрию еще во времена губернатора Николая Максюты, который руководил областью с 1996 года по 2009-й.
Однако, судя по трате миллионов бюджетных рублей на реставрацию, власти придерживаются консервативного подхода. Губернатор Андрей Бочаров лично инспектировал ход ремонта в 2025 году, поставив задачу сохранить облик монумента для потомков.
Гигант из Книги рекордов Гиннеса: самый большой в мире.
Памятник Ленину на одноименной площади хоть и центральный, но не самый главный в Волгограде. Есть и гораздо более амбициозный — находится он на юге города, в Красноармейском районе, у входа в Волго-Донской судоходный канал (ВДСК). Здесь возвышается 57-метровый исполин. Это не просто памятник, а самый большой в мире монумент в честь реально жившего человека. В связи с чем он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Инженерное решение здесь такое же, как у скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане: железобетонная скульптура держится на металлических тросах внутреннего каркаса. Что не удивительно, ибо создавал его тот же самый Вучетич.
Как и памятник Сталину, который стоял на этом самом постаменте до Ленина.
История этого места полна драматизма.
Памятник «вождю всех народов» у входа в ВДСК был установлен перед открытием движения по каналу, 31 мая 1952 года, когда в первый шлюз заходил первый теплоход под названием «Иосиф Сталин».
Это была монументальная скульптурная композиция, выполненная скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Леонидом Поляковым. Высота самой скульптуры составляла 24 метра.
В записях прозаика Лидии Чуковской сохранились воспоминания поэтессы Ольги Берггольц, которая, посетив канал, заметила: «Ничего в жизни не соответствовало этим размерам. Одну фуражечку на двух платформах везли».
Скульптурная часть памятника была выполнена из 33 тонн уникальной самородной меди. Её по спецзаказу, подписанному лично Сталиным, добыли специалисты управления медных месторождений Алмалыка (Узбекистан) и Джезказгана (Казахстан).
И несмотря на такие гигантские размеры, опять же по воспоминаниям современников, это был самый человечный, очеловеченный образ вождя. Он простоял на предназначенном ему месте 10 лет. А потом, когда был развенчан культ личности, а город, названный его именем, переименован в Волгоград, гигантская фигура Сталина исчезла…
Говорят, в одну ночь. И никто до сих пор не знает, куда. За все эти годы история эта обросла множеством мифов, но дальнейшая судьба медного Сталина так и осталась неизвестной.
Постамент пустовал до 1973 года, пока на него не водрузили шагающего Ленина с кепкой в руке — того самого, что сегодня занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Из гордости в позор: скульптура рушится на глазах.
В наши дни жители юга областного центра бьют тревогу: гигантский Ленин превратился из гордости Волгограда в его позор. Здесь у памятника образовалась свалка. А сам монумент, окруженный битым стеклом и покрытыми трещинами плитами с нецензурными надписями, рушится на глазах. Опасение вызывает и ограждение, особенно с учётом того, что рядом нередко играют дети.
В 2023 году суд обязал музей-заповедник «Сталинградская битва» отреставрировать памятник — монумент находится на его балансе. На разработку документации выделили 8,4 млн рублей. Объявили электронный аукцион по определению подрядчика. Его выиграла производственно-коммерческая компания «Марш» из Астрахани.
Судя по снимкам, которыми делятся в пабликах местные жители, с тех пор дело с мертвой точки зрения не сдвинулось. И главный символ района продолжает приходить в упадок на глазах у туристов и горожан.
Красноармейцы поддерживают вождя революции: «Держись, Ильич!». И предлагают: когда монумент окончательно разрушится, вернуть на его место Сталина. Возможно, под его грозным оком в южном районе города быстрее наведут порядок.
Сколько их было и сколько осталось?
Точного реестра «всех Лениных» Волгограда сегодня не существует, так как малые формы (гипсовые бюсты в ведомственных учреждениях или парках, ныне заброшенных) давно исчезли, а те, что сохранились, никто не считал. Если говорить о монументальном наследии, то два главных гиганта — у канала и на центральной площади — стоят незыблемо.
Третий, часто упускаемый из виду объект — это не сам памятник, а топонимика. Площадь Ленина за свою историю переименовывалась шесть раз: она была и Балканской (с 1870 г.), и Никольской (в честь того самого храма), и Интернационала, и 9-го Января, и Обороны.
Сейчас это — шумный транспортный узел, где круглосуточно спешащие куда-то автомобили благополучно соседствуют с бронзовым вождем, который продолжает стоять на страже времен на постаменте-броневике, постепенно превращаясь из политического деятеля в нейтральный, но массивный элемент исторического ландшафта.