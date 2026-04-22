Тайны волгоградских памятников Ленину

Памятник Ленину на одноименной площади хоть и центральный, но не самый главный в Волгограде. Есть и гораздо более амбициозный — находится он на юге города, в Красноармейском районе, у входа в Волго-Донской судоходный канал (ВДСК). Здесь возвышается 57-метровый исполин. Это не просто памятник, а самый большой в мире монумент в честь реально жившего человека. В связи с чем он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Инженерное решение здесь такое же, как у скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане: железобетонная скульптура держится на металлических тросах внутреннего каркаса. Что не удивительно, ибо создавал его тот же самый Вучетич.