В поселке Лесково в Вологодской области построят медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в этом году в поселке Лесково Вологодской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Вологодского муниципального района.
Работы уже начались. Специалисты приступили к установке свай для модульной конструкции. Кроме монтажа самого здания ФАПа и оснащения его современным оборудованием, предусмотрено благоустройство прилегающей территории.
«Открытие ФАПа в Лескове — довольно крупном и постоянно растущем населенном пункте — позволит обеспечить жителей первичной медико‑санитарной помощью в шаговой доступности, сократить время ожидания приема, укрепить социальную инфраструктуру, повысить привлекательность территории для проживания и работы, а также способствовать закреплению населения и дальнейшему развитию поселка», — отметила заместитель главы Вологодского округа по социальным вопросам Людмила Никулина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.