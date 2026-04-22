В Красноярске откроется выставка к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС

«Так совпало, что горечь Чернобыля имеет и буквальное значение — в XIX веке полынь в России и Малороссии чаще всего называли — чернобыльник, а сама трава имеет выраженный горький вкус. Несомненно, следует делать все необходимое для того, чтобы сохранять и передавать память о событиях на Чернобыльской атомной станции, ведь аварии с утечкой радиации продолжают происходить. Взрыв на АЭС Фукусима-1, произошедший 11 марта 2011 года в Японии, а также в море под Северодвинском 8 августа 2019 года показали, что человек все еще не способен в полной мере обуздать и контролировать ядерную мощь», — рассказал куратор выставки, научный сотрудник музея Никита Брюханов.