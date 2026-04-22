Две подпорные стены достроят в мае у опасного склона на 2-й Огородной в Красноярске

В Красноярске в мае достроят две подпорных стены у многострадального опасного склона на ул. 2-й Огородной около 24-го дома. Об этом сообщили в соцсетях мэрии «ГрадВестник».
«Сейчас на этом участке смонтированы все буронабивные сваи. Продолжается укрепление и самого склона, в том числе завершается возведение подпорной стены взамен аварийной у дома № 35а по ул. Дачной», — рассказали в департаменте градостроительства.
Отдельная работа по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина ведётся по обращениям жителей. С очередным контролем он посетил площадку.
Кроме того, на территории подсыпано дворовое пространство, устранена часть провалов. Восстановление благоустройства планируется во время сезона. Продолжается поиск причины замачивания грунтов, специалисты ведут геотехнический мониторинг домов. Также по просьбе жителей им предоставлена дорожная карта с видами и сроками работ.
Напомним, многострадальный склон в районе жилых домов на улице Дачная и 2-я Огородная сползает с 2020 года. Для его укрепления несколько раз искали исполнителя, но торги закончились ничем. В 2025 году муниципальный контракт заключили с компанией из Ярославля, подрядчик приступил к работам в сентябре. Курирует процесс МКУ «Управление капитального строительства».
