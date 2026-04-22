Россиянам рассказали, как выбрать правильный шашлык

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. При выборе готового шашлыка следует покупать продукт известного мясоперерабатывающего предприятия или мясокомбината.
Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Сам продукт должен быть обозначен как полуфабрикат мясной. «Проверяйте дату изготовления: чем ближе к моменту покупки, тем лучше, особенно если вы не планируете готовить сразу. Избегайте шашлыка в белых соусах — это повышает риск отравления», — отметили специалисты.
По словам экспертов, у свежего охлажденного мяса цвет равномерный, глянцевый. Жир не должен быть матовым, липким или серо-желтым. У хорошего мяса после надавливания пальцем вмятина быстро исчезнет. Свиная шея должна быть бледно-розовая, телятина и баранина — малинового цвета, не темнее. Мясо должно быть сухим и упругим, без скользкости и избытка жидкости.
Помимо этого, покупая готовый шашлык, надо обращать внимание на однородность кусочков по размеру и массе.