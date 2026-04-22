Магазинам запретили поднимать цены на мясо перед майскими праздниками

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала крупные торговые сети ответственно подходить к ценообразованию в период повышенного спроса, особенно в преддверии майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.
Антимонопольное ведомство подчеркнуло важность соблюдения правил и недопущения необоснованного роста цен на популярные продукты, такие как говядина, свинина, баранина, куриное мясо и другие товары, пользующиеся спросом в праздничные дни. В ведомстве напомнили, что необоснованное повышение цен нарушает антимонопольное законодательство, и торговые сети и производители должны соблюдать установленные нормы.
В случае выявления нарушений ФАС готова принимать меры для защиты интересов потребителей и обеспечения добросовестной конкуренции на рынке.
Кроме того, ФАС рекомендовала торговым сетям оперативно информировать покупателей о снижении отпускных цен на мясо и другие товары, чтобы конечные потребители могли воспользоваться выгодными предложениями.
Ранее на сайте pravda-nn.ru озвучивалась стоимость минимального набора для приготовления шашлыков в 2026 году — 1430 рублей.