Магазинам запретили поднимать цены на мясо перед майскими праздниками

ФАС призвала крупные торговые сети ответственно подходить к ценообразованию в период повышенного спроса.

Источник: Нижегородская правда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала крупные торговые сети ответственно подходить к ценообразованию в период повышенного спроса, особенно в преддверии майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Антимонопольное ведомство подчеркнуло важность соблюдения правил и недопущения необоснованного роста цен на популярные продукты, такие как говядина, свинина, баранина, куриное мясо и другие товары, пользующиеся спросом в праздничные дни. В ведомстве напомнили, что необоснованное повышение цен нарушает антимонопольное законодательство, и торговые сети и производители должны соблюдать установленные нормы.

В случае выявления нарушений ФАС готова принимать меры для защиты интересов потребителей и обеспечения добросовестной конкуренции на рынке.

Кроме того, ФАС рекомендовала торговым сетям оперативно информировать покупателей о снижении отпускных цен на мясо и другие товары, чтобы конечные потребители могли воспользоваться выгодными предложениями.

Ранее на сайте pravda-nn.ru озвучивалась стоимость минимального набора для приготовления шашлыков в 2026 году — 1430 рублей.