В Перми запускают «школу эпилепсии» для пациентов и их родственников

«Школа эпилепсии» откроется в Перми на базе Городской клинической больницы № 4, рассказали в Министерстве здравоохранения Прикамья. Год назад в учреждении заработал Центр эпилептологии.
Специалисты центра, в том числе нейрохирурги с пятилетним опытом, борются с тяжелыми формами заболевания. Благодаря современному оснащению врачи могут детально изучить головной мозг пациента и точно выявить очаг приступов. Теперь к этой работе добавится просветительская миссия — «школа эпилепсии».
В Пермском крае живут приблизительно от 8 до 15 тысяч человек с эпилепсией. До 30% из них имеют фармакорезистентную форму — то есть их состояние не улучшается от приема лекарств. В таких ситуациях может помочь нейрохирургическая операция.
За 2025 год в Центре более 200 человек прошли амбулаторный прием, свыше 150 — диагностику, а 46 пациентов с тяжелой формой эпилепсии успешно прооперированы.
В мае стартует очная «школа эпилепсии»: опытные врачи будут регулярно проводить встречи с пациентами и их семьями. Больные получат практические советы, как жить полноценно с диагнозом, а близкие научатся грамотно поддерживать и ухаживать.