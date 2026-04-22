В Нижнем Новгороде подвели итоги регионального этапа премии от Сбера «Любимый малый бизнес»

По всей России проходит масштабная ежегодная премия от Сбера «Любимый малый бизнес». Итоги регионального этапа для Волго-Вятского банка Сбербанка подвели в Нижнем Новгороде.
Лауреатами премии стали 100 предпринимателей в 10 номинациях: «Ресторанный бизнес», «Торговля на маркетплейсах», «Гостиничный бизнес и туризм», «Спорт, образование и развитие», «Ритейл: продукты питания», «Ритейл: товары для дома», «Индустрия красоты», «Сельское хозяйство и животноводство», «Сервис и ремонт», «Индустрия моды и текстиля».
В числе номинантов — представители разных отраслей экономики. Лидерство по количеству поданных заявок удерживает ритейл. Второе место занимают предприниматели из сферы сервиса и ремонта, а тройку лидеров замыкает ресторанный бизнес.
Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Третий год премия “Любимый малый бизнес” объединяет ярких предпринимателей. В этот раз из девяти регионов мы получили почти 4,3 тысячи заявок на участие, за каждой — уникальная история, а также стремление развиваться, двигаться вперёд и смело заявлять о себе. Каждый день, несмотря на вызовы, малый бизнес вносит свой вклад в развитие регионов. Для Сбера быть партнёром для предпринимателей — большая ответственность. Наша задача — сделать так, чтобы они могли полностью посвятить себя любимому делу и радовать своих клиентов».
По итогам голосования жюри выбрало девять участников, которые примут участие в торжественной церемонии награждения победителей финального этапа премии Сбера «Любимый малый бизнес», которая по традиции состоится в Москве.
В итоге 100 победителей премии по России получат по 1 млн рублей, а еще 10 лауреатов станут обладателями гран-при премии и отправятся отдыхать на всесезонный премиальный курорт «Мрия».