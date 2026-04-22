Представители компаний Орловской области посетят Казахстан

Деловая миссия откроет возможности для масштабирования бизнеса и укрепления позиций на новых рынках.

Представители малого и среднего предпринимательства Орловской области отправятся в Казахстан с 19 по 21 мая для налаживания деловых контактов. Поездка организована при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в региональном центре поддержки экспорта.

Так, Орловскую область представят шесть компаний, в том числе производитель высококачественных концентрированных соков и морсов ИП Беликов В. А., производитель шкафов, контроллеров и датчиков управления и защиты «ПТК Новая Автоматика» и производитель кошачьего наполнителя ИП Семенов Д. В.

Они посетят предприятия Казахстана в поисках потенциальных партнеров. Предстоящая деловая миссия откроет перспективные возможности для масштабирования бизнеса и укрепления позиций на новых рынках.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.