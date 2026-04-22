В Янтиковском округе Чувашии во время субботника собрали 22 тонны мусора

Участники массового весеннего субботника, который состоялся 16 апреля в Янтиковском округе Чувашии, собрали 22 т мусора. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в окружной администрации.
«Участие жителей в субботнике — яркий пример гражданской ответственности и заботы о природе. Такие мероприятия не просто делают наши села чище: они помогают формировать экологическую культуру и укрепляют наше сообщество. Собранные тонны отходов — это не просто цифра: это предотвращенный вред окружающей среде, сохраненные экосистемы и более здоровое пространство для жизни наших детей», — отметила заместитель главы администрации округа — начальник управления по благоустройству и развитию территорий Вероника Николаева.
Весь собранный мусор был оперативно вывезен. Далее предстоит на месте очищенной территории высадить цветы и другие растения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.