Стартовала Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту

Новый сезон Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту стартовал при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«На конференции AI Journey наш Президент Владимир Путин отмечал победителей конкурсов. Это хороший знак — глава государства лично делает на вас ставку. Мы видим, что обоюдный интерес к ИИ растет. В прошлом году заявки на участие подало рекордное количество человек — более 52 тысяч. Конкурс за выход в заключительный этап составил более 800 человек на место, в него прошли 62 участника. Отдельное спасибо учителям информатики и математики в регионах, наставникам и тренерам. Такие результаты — это итог совместной работы», — подчеркнул вице-премьер на встрече с победителями и призерами олимпиады 2025 года.
Он отметил, что для достижения национальной цели технологического лидерства необходима помощь ребят. В стране работают исследовательские центры в сфере ИИ, которые открыты к сотрудничеству с олимпиадниками.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что Всероссийская олимпиада по ИИ проводится шестой год подряд. В прошлом году победители и призеры представили проекты в разных направлениях ИИ. Например, Семен Родионов из Новосибирска показал систему модерации онлайн-трансляций Graim AI, а также технологию анализа аэросъемки с БАС и распознавания объектов в реальном времени SefixDrones. А Ярослав Воропаев из Орла рассказал об образовательной программе Road to AGI, которая готовит школьников и студентов к работе с ИИ и участию в соревнованиях.
«За пять предыдущих лет в олимпиаде приняли участие свыше 100 тысяч школьников из всех регионов России. 2025 год был знаковым для олимпиады. Участие в ней приняли свыше 50 тысяч школьников, что является абсолютным рекордом за все годы ее проведения. Также в 2025 году олимпиада впервые стала международной. 137 участников из 26 стран приняли участие в соревновании», — сказал Кравцов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.